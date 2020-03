110.000 euro voor zoon For Pleasure in PS-Online veiling

Dinsdag liep weer een online veiling van jonge springpaarden van Paul Schockemöhles PS-Online Auktion af. Een koper uit Ierland betaalde 110.000 euro voor For Chacco PS (For Pleasure x Chacco-Blue) en daarmee werd de vierjarige Hannoveraan de duurste van de veiling.

De vierjarige For Chacco PS komt uit de lijn van de goedgekeurde hengst Chacclatus (v. Chacco-Blue). De Hannoveraan vertrekt voor 110.000 euro naar Ierland. Nog zeven springpaarden gingen de grens over, drie paarden bleven in Duitsland.

Het twee paarden brachten 70.000 euro op. A-Cenello PS (A Pikachu de Muze x Centadel) komt uit de lijn uit de lijn van Emanuele Gaudiano’s Caspar 232 (v. Berlin), de ruin is door een koper uit Denemarken aangeschaft. Stakanezo PS (Stakkatol x Continue) vindt een nieuwe stal in Spanje. De vierjarige ruin is een halfbroer van de 1,60m-paarden Calvie en Kover, beide zonen van Calvaro Z.

Bron Spring-reiter.de