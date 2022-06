120.000 euro voor Escamillo-zoon in Westfalen

Op de zomerveiling van het Westfaler Verband was de bij dit stamboek goedgekeurde hengst Esdras (Escamillo x Diamond Hit) het duurstverkochte paard van de dag. Voor 120.000 euro ging de driejarige bruine naar een nieuwe stal in Duitsland. In totaal werd 86% van de veilingpaarden verkocht, voor een gemiddelde prijs van dik 22.000 euro.