150.000 euro voor Secret-zoon Serge Gainsbourg op Elite-Fohlenauktion in Vechta

Voor Serge Gainsbourg (Secret x Fidertanz) werd het meest geld betaald op de Oldenburger Elite-Fohlenauktion dit weekend in Vechta. Een koper uit Denemarken telde 150.000 euro neer voor het hengstveulen uit de zilveren medaille winnaar Secret en een Fidertanz-moeder die een zus van twee Grand Prix-paarden. Het duurste springveulen werd Temptation (Taloubet Z x Mr. Blue) die voor 32.000 euro werd afgeslagen. In totaal werden 90 veulens geveild met een gemiddelde prijs van 14.533 euro.

Serge Gainsbourg, gefokt door Gerd Pigge uit Lastrup, heeft niet alleen de populaire hengst Secret als vader, ook zijn moederlijn mag er zijn. Moeder Donna Wenita (v. Fidertanz) is een zus van Anabel Balkenhols Grand Prix-paard Crystal Friendship, Matthias Alexander Rath’s Grand Prix-paard Foundation en de Hannoveraanse premiehengst Glock’s Flavio. Flavio werd destijds door Glock voor 270.000 euro aangeschaft. Het hengstveulen werd naar Denemarken verkocht voor 150.000 euro.

Het op een na duurste veulen vond een nieuwe eigenaar voor 96.000 euro. Het merrieveulen heet Viva Riwera (Vitalis x Welt Hit II) en haar moeder Riconessa is de zus van Dante Weltino’s moeder en van het Grand Prix-paard Riwera de Hus van Jessica Michel.

Het hengstveulen Temptation (Taloubet Z x Mr. Blue) uit de fokkerij van Hartwig Schoof was met 32.000 euro het duurste springveulen. Hij komt uit de moederlijn van Otto Beckers Olympiadepaard Cento en de goedgekeurde hengst en internationale springpaard Nekton (v. Nimmerdor).

Daniel Deussers Tobago Z is de vader van het op een na duurste springveulen Toomey. Het hengstveulen komt uit de Cardento-moeder Gina’s Lady uit de stam van onder meer Patrick Stühlmeyers succespaard Lacan (v. Lando).

35 veulens werden buiten Duitsland verkocht, waaronder zeven veulens naar Nederland. Het gaat om de veulens Vitorrio Rossi (Vitalis x Samarant) voor 16.000 euro, Der Ladykracher (Danzador x Lingh) voor 9.000 euro, Vincente (Vitalis x Sandro Hit) voor 16.000 euro, Jack Daniels (Jovian x Diamond Hit) voor 9.500 euro, Fantastico (Finest x Dressage Royal) voor 42.000 euro, Comme l’Image (Comme il faut x Carrico) voor 15.500 euro en Livigno (Lividon BTF x Bordeaux) voor 7.000 euro.

Klik hier voor de prijzen.

Bron Oldenburger Verband

Vond u dit een interessant artikel?

Dit artikel is geschreven door een van onze hardwerkende freelancers. Alle medewerkers van Horses.nl staan voor u klaar, dag en nacht om het laatste nieuws snel, vanzelfsprekend en nu nog gratis bij u te brengen. Want goede en onafhankelijke berichtgeving over alles wat er in de paardensport gebeurt snel uw op digitale scherm brengen, dat is onze passie! Maar dit kunnen we niet zonder uw steun en waardering.

Vindt u ook dat Horses.nl vrij toegankelijk moet blijven voor iedereen? Geen inlogscherm en extra clicks om uw favoriete nieuws te lezen? Transparant, open, deelbaar. Help ons om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Doneer en houd ons journalistieke platform vrij toegankelijk voor alle paardenliefhebbers!