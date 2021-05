157.000 euro voor Fleur de Cherie in Hof Kasselmann Online Auction

De vierjarige merrie Fleur de Cherie (Fürst Jazz x Sandro Hit) was met 157.000 euro de topper van de tweede Hof Kasselmann Online Auction die gisteren afliep. De elf aangeboden jonge paarden met dressuurafstamming uit Kasselmanns fokkerij en opleiding wekten de belangstelling van een internationale groep kopers en wisselden voor een gemiddelde prijs van 68.500,00 euro van eigenaar. Twee paarden gingen over de 100.000 euro grens.

Er was veel belangstelling voor catalogus nummer 1, de Fürst Jazz x Sandro Hit dochter, Fleur de Cherie. Bieders uit Duitsland, Japan en de VS waren al verwikkeld in een spannend duel, toen nieuwe klanten uit Denemarken, Australië en Nederland zich meldden en de prijs snel opdreven. Kopers uit Australië hadden de langste adem en kochten de merrie voor 157.000 euro. Fleur de Cherie is een halfzus van de in Nederland bekende hengst Be Smart (v. Bordeaux) van Judith Ribbels, die door Linda Verwaal in de LT wordt uitgebracht. Moeder Saniza bracht ook de goedgekeurde hengsten Royalist en Rosandro.

Zoon Total Hope voor 153.000 euro

Ook Tasino van Total Hope x Fürst Heinrich ging over de 100.000 euro-grens. De vijfjarige zwarte ruin werd voor 153.000 euro verkocht aan klanten uit Duitsland. De prijs van de het paard ging rap omhoog toen zijn vader Total Hope onder Isbel Freese de inloopproef van de Louis Dor in München had gewonnen. Tasino’s moeder Fürstin Gesine heeft al twee goedgekeurde zonen gebracht, Montrachet PS en Visino PS

Franklin-zoon naar Ebeling

90.000 euro werd neergeteld voor de vierjarige Franklin-zoon Frank Jacques. Hij verhuisd naar Amerika, naar de stallen van Ben Ebeling. Frank Jacques is een halfbroer van de Grand Prix-hengst Swagman 2 (v. Sandro Hit).

