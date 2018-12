17,2 miljoen euro omzet op PSI, 2,4 mln. voor Stakkato-merrie

Een omzet van 17.240.000 euro. Gemiddeld bijna 400.000 euro voor een springpaard en dik 290.000 euro voor een dressuurpaard. Dat zijn de indrukwekkende cijfers van de PSI-veiling 2018. In de veiling van Ullrich Kasselmann en Paul Schockemöhle wisselden twee paarden voor meer dan een miljoen van eigenaar. De zesjarige springmerrie Stakkariealla (Stakkato x Chacco-Blue) ging voor 2,4 miljoen over de toonbank en de vierjarige Vivaldi-zoon V-Plus (mv. Fürst Romancier) bracht 1,2 miljoen euro op.

Kasselmann en Schockemöhle moesten het dit jaar zonder veilingmeester Uwe Heckmann doen, die thuiszit vanwege ziekte. Vervanger Hendrik Schulze-Rückamp lukte het ook om de paarden in Ankum voor enorme prijzen te laten vertrekken. De omzet van dik 17 miljoen is hoger dan die van de voorgaande jaren. Vorig jaar werd er 14,5 miljoen euro omgezet en in 2016 16,5 miljoen euro.

2,4 miljoen voor Stakkato-dochter

De zesjarige Stakkato-merrie Stakkariealla, gefokt op Schockemöhles Gestüt Lewitz, was met afstand de veilingtopper. De vosmerrie die zich deze zomer met Patrick Stühlmeyer kwalificeerde voor Lanaken (en daar de finale overigens niet haalde) bracht 2.400.000 euro op.



Vivaldi van 1,2 miljoen

De preferente KWPN-hengst Vivaldi, die ook te boek staat als vader van de 2 miljoen-hengst in Verden, leverde ook in de PSI-veiling de topper. 1,2 miljoen euro was de prijs van de vierjarige hengst V-Plus (Vivaldi x Fürst Romancier).



Nog drie boven een half miljoen

Drie andere paarden brachten 500.000 euro of meer op. Precies een half miljoen was er voor Chafleur (Chacco-Blue x Carefull), 630.000 euro voor de driejarige dressuurmerrie Forza (Fürstenball x Sir Donnerhall I) en 850.000 euro voor Centolina Seconda (v. Cento uit de KWPN-merrie Lina v. Emilion x Notaris).

Bron: Horses.nl