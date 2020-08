23.000 euro voor Chacco-Blue-dochter op online Veulenveiling Borculo

De online versie van de Veulenveiling Borculo van de springveulens liep gisteravond af. Met een gemiddelde prijs van 10.800 euro gaat de veiling de boeken in als succesvol. De Chacco-Blue-dochter Purple Blue GP was met 23.000 euro de duurste en ze verhuist naar een nieuwe stal in Duitsland.

Het duurste veulen Purple Blue GP komt uit een Holsteinse merriestam die meerdere internationale springpaarden heeft voortgebracht. Ze is ook een halfzus van de NRPS goedgekeurde For Ever (v. For Pleasure). Het merrieveulen werd voor 23.000 euro aangekocht door een Duitse klant.

20.000 voor Catoki-dochter

Catoki-dochter Catokey Z blijft in Nederland en verwisselde voor 20.000 euro van eigenaar. De moeder van het merrieveulen komt uit de lijn prestatiemerrie Ushi van ’t Roosakker. Haar moeder Grand Cru van ’t Hagenhof is een halfzus van de BWP elite-hengst Erco van ’t Roosakker.

Cicero Z van Paemel

Phialitha (Cicero Z van Paemel x Voltaire) was ook een gewild veulen en zij gaat voor 17.000 euro naar haar nieuwe eigenaren in Zwitserland. Verder waren er kopers vanuit Amerika, Frankrijk, Italië, Rusland, België en Engeland.

17.000 euro voor duurste embryo

Ook werden twee embryo’s geveild, beiden van Chacco-Blue. Het embryo uit Icelien W (v. Kannan), dochter van de Grand Prix-merrie Elien (v. Carambole), was met 17.000 euro de duurste.

Vanavond loopt de veiling van de dressuurveulens af.

Klik hier voor de lijst met prijzen.