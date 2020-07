25.000 euro voor Fürstenball-zoon in DSP veulenveiling

In de veulenveiling van het Deutsches Sportpferd stamboek werd de Fürstenball-zoon Fürst Royal de prijstopper. 20 veulens kwamen onder de hamer en Fürst Royal was met 25.000 euro het duurste veulen.

Na 25 biedingen stond het bedrag voor de Fürstenball x Rubin-Royal-zoon op 25.000 euro. Hier werd het veulen dan ook op afgeslagen en zal naar z’n nieuwe eigenaar in Duitsland vertrekken. Di Santo (v. De Niro Gold x San Amour) wisselt voor 15.000 euro van hand en zal eveneens in Duitsland blijven. De For Romance x Rosengold-dochter Flower Power vertrekt voor 8.750 euro naar de Verenigde Staten.

Bron: Horses.nl