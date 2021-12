2,5-jarige Sir Donnerhall I-zoon met 114.000 euro prijstopper PS Online Auction

Dinsdagavond liep de online veiling af van 2,5-jarige dressuurpaarden van Paul Schockemöhle's PS Online Auction. De in Mecklenburg goedgekeurde hengst Sergeant PS (Sir Donnerhall I x Governor) was met afstand de duurste, hij vertrok voor 114.000 euro naar Nederland.

Tien jonge dressuurhengsten van 2,5 jaar oud kwamen onder de hamer. De Sir Donnerhall I-zoon Sergeant PS was de enige die voor meer dan een ton werd verkocht. Klanten uit Nederland gaven 114.000 euro uit voor de in Mecklenburg goedgekeurde hengst. Het paard komt uit de stam van de bij meerdere stamboeken goedgekeurde Sunny-Boy en de Grand Prix-paarden Classico en Café au Lait. Uit dezelfde merrielijn komen ook hengsten als Don Schufro, Donier, Fürst Toto en Just Wimphof.

Het tweede geld was voor de eveneens in Mecklenburg goedgekeurde Ebano. De hengst uit de bejubelde eerste jaargang van de vicewereldkampioen Escamillo bracht 71.000 euro op en gaat naar Polen.

Bron Horses.nl