28.000 euro voor rietje Chacco Blue in ET Auction

Chacco Blue (v. Chambertin) was en blijft de favoriete hengst van Paul Schockemöhle en naast Schockemöhle van nog vele anderen. Dat bleek gisterenavond ook weer toen één rietje van zijn sperma in de ET Auction verkocht werd voor 28.000 euro.

In de Spring Elite Young Horse & Frozen Semen Edition was het rietje van de legendarische hengst verreweg het populairst van de rietjes die geveild werden. Voor 28.000 euro wisselde het rietje van hand en bleef deze wel in Duitsland.

Prijstopper 50.000

Naast diepvriessperma werden ook 17 paarden in de veiling verkocht. De prijstopper van deze paarden was de 3-jarige Hollywood de Hus (v.Numero Uno x Calido I). De merrie werd afgeslagen op 50.000 euro en blijft eveneens in Duitse handen. De op één na duurste Unforgettable (v.Untouchable x Nabab de Reve), halfbroer van Hello Sanctos (v.Quasimodo vd Molendreef), ging voor 30.000 euro naar Luxemburg en L’Untouchable, ook van Untouchable maar dan uit een Diamant de Semilly-moeder, verhuist voor 28.000 euro naar Japan.

Bron: ET-Auction