30.000 euro voor prijstopper op veiling Bernd Mohrs fokproducten

De Holsteiner fokker Bernd Mohr liet gisteren zijn complete collectie paarden veilen door veilinghuis Mennraths. Oorspronkelijk zouden de paarden in april al onder de hamer zijn gekomen, maar toen gooide het coronavirus roet in het eten. Met 30.000 euro was Lovelli (Livello x Calido I) de duurste.

Mohr runt in het Duitse Ellerhoop zijn stal Hengststation Ellerhoop en fokte onder andere de in Holstein goedgekeurde hengst Quiwi Air (Quiwi Dream x Com Air). De Holsteiner fokker stopt zijn bedrijf vanwege zijn leeftijd en omdat hij geen opvolger heeft.

Goegekeurde Uncle Jo

Rond de vijftig paarden van Bernd Mohr, waaronder enkele goedgekeurde hengsten, fokmerries, jonge paarden en een aantal gereden paarden, kwamen onder de hamer. Bij de gereden paarden zat de prijstopper, de vijfjarige Lovelli. De zwarte ruin vond een nieuwe stal voor 30.000 euro. De in Holstein goedgekeurde hengst Uncle Jo (Uriko x Contendro I) werd voor 22.000 euro afgeslagen.

Casall-dochter voor 29.000 euro

Bij de fokmerries was een dochter van Casall uit een moeder van Contender x Carthago met 29.000 euro de duurste. Een nakomeling van Quim x Carano x Quinar bracht 10.500 euro en was de duurste van de groep jaarlingen en tweejarigen.

Bron Spring-reiter.de/ClipMyHorse