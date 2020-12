300.000 voor Emerald-dochter in Auction Winter Sale

Met hoge bedragen eindigde afgelopen zaterdag The Auction Winter Sale. Emerald-dochter Nice Van 't Zorgvliet was de veilingtopper. De zevenjarige merrie werd voor 300.000 euro verkocht en vertrekt naar Finland. Ook kwamen enkele embryo's onder de virtuele hamer. Kopers uit Frankrijk betaalden 30.000 euro voor een embryo van Tangelo van de Zuuthoeve uit de moeder van Tobago Z.

Harrie Smolders’ voormalige topper Emerald had de twee prijstoppers van de veiling. Nice van ’t Zorgvliet vertrok voor 300.000 euro naar Finland. De zevenjarige merrie liep onder Virginie Thonon een aantal internationale jonge paardenrubrieken. Afgelopen jaar bracht Louise Ameeuw (dochter van de initiator van de veiling, Christophe Ameeuw) de merrie uit bij de Children. Nice is een halfzusje van de in Westfalen en Oldenburg goedgekeurde hengst Camax L (v. Clinton) en Colman-dochter Larga Van ‘t Zorgvliet die in 2018 voor 280.000 euro werd geveild

Opnieuw Emerald

De tweede dochter van Emerald, Eireann LVS Z, ging voor 175,000 euro van de hand. De zesjarige merrie uit de 1,40m-springende KWPN’er Beyonce RK (v. Clinton) verhuisd naar Duitsland.

Nog twee boven een ton

Ook de vierjarige Casalento PS (Casallco x Cento) en de zesjarige Fellaini de Liebri Z (Faustino de Tili x Corrado I) gingen boven de 100.000, namelijk voor 175.000 euro en 155.000 euro.

Volle zus Tobago Z

Op de avond dat Daniel Deusser met de hengst Scuderia 1918 Tobago Z in Riyadh de wereldbekerkwalificatie won, werd zijn nog ongeboren volle zus als duurste embryo verkocht voor 30.000 euro. Volgend jaar zal het veulen in Frankrijk geboren worden.

Bron Facebook/Studforlife.com