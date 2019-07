33.000 euro voor halfzus van Fair Light van ’t Heike

Gisteravond sloot Zangersheide Online Auction waarin 30 zorgvuldig geselecteerde veulens en vier jonge paarden werden verkocht en nieuwe eigenaren vonden overal ter wereld. De vierjarige merrie Paris van 't Heike (Inar C x Darco) is de veilingtopper van deze editie. Na een spannende strijd trok een trouwe Zangersheide-klant uit Koeweit aan het langste eind en werd de nieuwe eigenaar voor een bedrag van 33.000 euro.

Paris van ’t Heike is door Karel Boonen gefokt uit de halfzus van de 1,60-paarden Fair Light en Evian van ’t Heike. Haar vader Inar C (Quidam de Revel x Candillo) was een populaire jonge hengst in België, maar moest worden gecastreerd door een liesbreuk. Tegenwoordig is hij actief onder de Zweedse jeugdamazone Mikaela Gustaphson die met hem op het EK voor Young Riders was in Zuidwolde.

Dochter van Diktator van de Boslandhoeve duurste veulen

Het duurste veulen, Dubai Millenium Darley Z, is een dochter van Diktator van de Boslandhoeve uit niemand minder dan de volle zus van Derly Chin de Muze. Het merrieveulen vertrok voor 20.000 euro naar het Zuid-Afrikaanse Capital Stud van Henning Pretorius. Pretorius is de voormalig eigenaar van onder meer Capital Colnardo die onder Jennifer Gates op het hoogste niveau springt.

Uit Sina-stam

Het tweede duurste veulen werd de kampioene van het Z-Festival in Nederland. E-Cina H Z, dochter van Emerald uit een merrie van Cornet Obolensky. Ze werd voor 19.500 euro verkocht naar Zwitserland. Het veulen komt uit een KWPN merrielijn, de Sina-stam van onder meer de KWPN-hengst Laroche. Andere veulens vertrekken onder andere naar Hongarije, Brazilië, Koeweit en Amerika.

Klik hier voor de veilingprijzen.

Bron persbericht/Horses.nl