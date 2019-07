35.000 euro voor Imposantos-zoon Ovation op Borculo CDI Veulenveiling

De eerste editie van de Borculo CDI Veulenveiling op Outdoor Gelderland eindigde gisteravond met een klapper van 35.000 euro. Het prachtige bedrag werd vanuit Duitsland geboden voor Ovation (Imposantos x Quantensprung). Dit opvallende hengstveulen is afkomstig uit de eerste jaargang van Imposantos, de zo getalenteerde hengst, die zelf ooit op de Borculo Elite Veulenveiling werd verkocht.



In de passende entourage van het Dressuurgala op Outdoor Gelderland kwam de exclusieve collectie dressuurveulens uit op een bijzonder mooi gemiddelde van 15.000 euro. Dit was mede dankzij de begeerde Ovation, maar er bleken nog meer veulens gewild te zijn. Zo belandde het stoere, sterk bewegende hengstveulen O’Neill Texel (Daily Daimond x Ferro) voor 18.000 euro in de handen van een nieuwe eigenaar uit Dubai. De in meerdere opzichten bijzondere Opicasso (Ferguson x San Remo) bracht 15.000 euro in het laatje en blijft voor dat bedrag in Nederland.

Online meebieden

Bijzonder was dat er dit keer voor het eerst online meegeboden kon worden. Hiervan werd bij Ovation dankbaar gebruik gemaakt, aangezien het laatste bod verscheen vanaf de website van Veulenveiling Borculo.

Bron persbericht Borculo CDI Veulenveiling