36.000 euro voor embryo uit volle zus Venue D’Fees des Hazalles

Het veulen van Scuderia 1918 Tobago Z zal niet alleen opgroeien want de Hongaarse investeerder kocht ook het embryo van Cornet Obolensky uit wereldbekerwinnares Arielle (v. Acord II) voor 18.000 euro en de Taloubet Z uit de volle zus van Emerald voor 15.500 euro.

Ook de drachtige fokmerries werden vlot verkocht en vinden hun nieuwe stallen in binnen- en buitenland. De kleindochter van Kent Farrington’s Gazelle (v. Kashmir van Schuttershof), Ness JW vd Moerhoeve (v. Diamant de Semilly x Darco) blijft voor 20.000 euro in België. Flo Z, Flipper d’Elle uit de volle zus van Valentina van ’t Heike werd voor 18.500 euro naar Nederland verkocht. Ook de Heartbreaker-dochter Sereuza, de moeder van de Zangersheide hengst Kazan Z en de internationale springpaarden Corleone en Broken Heart, vindt een nieuwe stal Nederland. Voor de 20-jarige merrie werd 16.000 euro neergeteld.

Op zaterdag 16 november start het tweede deel van de Zangersheide.Auction. Opnieuw komen fokmerries en embryo’s onder de virtuele hamer. Zo kan er geboden worden op No Mercy van ’t Roosakker uit de bekende ‘Roosakker’ stam, drachtig van Emerald, een embryo van Baloubet du Rouet uit een zus van Chacco Blue, een Comme il Faut uit Gatoucha van ’t Roosakker en embryo’s uit de stammen van Noltes Küchengirl, Narcotique de Muze en Carthago Z.

Bekijk hier de collectie die is geveild.

Bekijk hier de nieuwe collectie.

Bron Zangersheide.Auction

Vond u dit een interessant artikel?

Dit artikel is geschreven door een van onze hardwerkende freelancers. Alle medewerkers van Horses.nl staan voor u klaar, dag en nacht om het laatste nieuws snel, vanzelfsprekend en nu nog gratis bij u te brengen. Want goede en onafhankelijke berichtgeving over alles wat er in de paardensport gebeurt snel uw op digitale scherm brengen, dat is onze passie! Maar dit kunnen we niet zonder uw steun en waardering.

Vindt u ook dat Horses.nl vrij toegankelijk moet blijven voor iedereen? Geen inlogscherm en extra clicks om uw favoriete nieuws te lezen? Transparant, open, deelbaar. Help ons om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Doneer en houd ons journalistieke platform vrij toegankelijk voor alle paardenliefhebbers!