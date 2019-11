41.000 euro voor embryo Chacco Blue op Zangersheide.Auction

De laatste embryoveiling van het jaar kende gisteravond een spectaculair einde. Dit keer was Ierland aan zet om de duurste embryo’s via de Zangersheide.Auction binnen te halen. Een Ierse investeerder kocht in een spannend biedduel het embryo van Chacco Blue uit de merrie Lady D van ’t Roosakker voor een bedrag van 41.000 euro. Daarnaast kocht hij er nog twee embryo's. De vierjarige Coral Z was met 30.000 euro de duurste fokmerrie.

Het duurste embryo is van Lady D, een dochter van Electra van ’t Roosakker, die zelf ook via de Zangersheide.Auction werd verkocht. Electra sprong op het hoogste niveau onder Jos Lansink. Uit dezelfde lijn werden eerder al dure embryo’s verhandeld zoals twee embryo’s uit Electra’s zus Hiamant waar voor 40.000 euro en 36.000 werden betaald.

Nog twee embryo’s naar Ierland

Samen met het embryo uit Lady D verhuizen ook de embryo’s van Baloubet uit de zus van Chacco Blue en de Untouched uit het 1,60m springpaard van Christian Schou, Coronada (Coronado x Lacapo) respectievelijk voor 33.000 euro en 16.500 euro naar dezelfde stal.

40.500 voor embryo Comme il Faut

Het op een na duurste embryo was die van Comme il Faut uit Gatoucha van ’t Roosakker, de halfzus van Electra. Dit embryo blijft in Belgische handen voor 40.500 euro.

Caretano-dochter voor 30.000 euro

Ook fokmerries vonden hun nieuwe stallen in binnen- en buitenland. Zo werd No Mercy van ’t Roosakker (v. Echo van ’t Spieveld), drachtig van Emerald, verkocht voor 23.000 euro naar Kroatië en gaf de Belgische Kilian Decroix maar liefst 30.000 euro voor de vierjarige merrie Coral Z (v. Caretano), drachtig van Dominator Z. Deze bloedmooie merrie is één van de laatste dochters van Caretano Z en komt uit de volle zus van Cipollini from Second Life Z (v. Carthago Z), die recent nog de bronzen medaille bemachtigde op het WK voor zevenjarige paarden in Lanaken.

‘Ik zette alles op alles om haar te hebben’

“Ik heb vorig jaar op de Z Quality Auction de halfzus van Coral Z gekocht, een merrietje van Taloubet Z. Dat is zo’n machine dat ik alles op alles gezet heb om ook Coral Z te kopen. Ik ben er heel blij mee!”, aldus Kilian Decroix van DCK Stables.

Op 14 december opent de veiling opnieuw met een collectie van jonge springpaarden tussen twee en zes jaar oud.

Alle info en veilingresultaten zijn te vinden op www.zangersheide.auction.

Bron persbericht