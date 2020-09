41.000 euro voor Escolar-zoon Enjoy the Show de Hus

Afgelopen weekend hield het Hannover Verband de Verdener Aution Online. Hierin werd de Escolar-nazaat Enjoy the Show de Hus (mv.Don Juan de Hus) de absolute prijstopper. Dit veulen werd gefokt door de bekende Haras de Hus stoeterij. 9 bieders meldden zich voor dit veulen en na 77 biedingen viel de hamer. Er werd voor dit hengstveulen van de Franse tak van het Verband maar liefst 41.000 euro betaald door een Spaanse koper.

In totaal kwamen 16 veulens onder de hamer. De Britse tak van het Hannover Verband verkocht 11 veulens en de Franse tak 5. Na Enjoy the Show de Hus viel er een groot gat als het op verkoopprijs aankomt. Het Britse veulen Fantasy (v.Franklin x Dannebrog) werd verkocht voor 10.000 euro. Bolero (v.Baron x Dark Rubin) en Visionize (v.Viva Gold x Totilas) brachten 9.750 en 9.500 euro op.

‘Een goed resultaat’

Katy Holder-Vale, voorzitter van de British Hanoverian Horse Society, trok een tevreden eerste conclusie: “Al met al was dit een goede ervaring. Tegelijkertijd zagen we dat zo’n veiling ook een leerproces is. Ook Edouard Dewez, voorzitter van de Franse tak, benadrukte het leereffect van deze eerste veilingen en voegde eraan toe: “Voor de eerste keer was dit een goed resultaat, zeker gezien het feit dat de beslissing om deze veiling te houden pas in juni werd genomen.”

Bron: Horses.nl/Persbericht