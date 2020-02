42.000 euro voor rietje Chacco-Blue, 38.000 euro voor embryo uit moeder Vivaldi

Een hevig biedduel ging er aan vooraf maar een Duitse bieder trok uiteindelijk aan het langste eind. Het rietje met sperma van Chacco-Blue is voor 42.000 euro verkocht. Bieders uit Polen, Slovenië en Engeland waren tot aan het eind toe geïnteresseerd. Ook het embryo uit de moeder van Vivaldi en van kampioenshengst Le Formidable was zeer gewild. Deze is voor 38.000 euro verkocht en blijft in Nederlandse handen.

Een zeer interessante collectie drachtige fokmerries en embryo’s ging vanavond onder de digitale hamer. Het was de eerste editie van de KWPN Online Broodmare & Embryo Auction. Een gat in de markt bleek. Veel fokkers boden hun drachtige fokmerries aan en veel potentiële kopers meldden zich op de veilingwebsite. Ook buitenlandse bieders wisten hun weg te vinden, in totaal vertrekken zeven merries en drie embryo’s naar het buitenland. De gemiddelde prijs voor de fokmerries was bijna 11.500 euro.

15.000 euro voor fokmerries

De duurst verkochte drachtige springmerrie werd de vierjarige Hermantico-dochter Lynette H&H, zij blijft voor 15.000 euro in Nederland. De 1.40m-merrie De Meta (v.Lord Z) is voor 14.500 euro naar Hongarije verkocht, voor hetzelfde bedrag vertrekt Loralinde DN (v.Zirocco Blue VDL) naar Mexico. Ook de duurste drachtige dressuurmerrie ging voor 15.000 euro van de hand. Deze Andretti-dochter Incilla blijft in Nederland. JA D’Orlandaise (v.Negro) gaat voor 14.500 euro naar Engeland.

Klapstuk van de veiling

Het embryo van Le Formidable uit de moeder van Vivaldi werd een van de klapstukken van de veiling. Twee Nederlandse bieders waren zeer geïnteresseerd en uiteindelijk werd het embryo voor 38.000 euro verkocht. Het embryo van For Pleasure uit een merrie die al twee 1.60m-paarden heeft gebracht, is voor 14.500 euro verkocht en gaat naar Australië.

Zeer tevreden

Ook Wim Versteeg is zeer tevreden met het resultaat. “Het is goed om te zien dat er veel interesse is in geselecteerde drachtige fokmerries die genetisch interessant in elkaar steken. Ook bij de buitenlanders is deze veiling niet ontgaan en zij weten het Nederlandse KWPN-paard te waarderen, dat blijkt uit de diverse bieders uit Europa en daar buiten en de verschillende merries en embryo’s die ook daadwerkelijk naar het buitenland zijn verkocht.”

Alle resultaten van de veiling zijn te zien op de veilingwebsite.

Bron: KWPN