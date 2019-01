45.000 euro voor driejarige zoon van De Flor 111 Z

Naast interessante embryo's veilde de Horse Auction Belgium zaterdag in het Sentower Park ook 31 jonge springpaarden. Het embryo van Catoki x Diamant de Semilly was de duurste met 24.ooo euro. Bij de springpaarden verwisselde de driejarige Milky Way 111 (v. De Flor 111 Z) voor 45.000 euro van eigenaar en was de prijstopper.

Er werd vlot geboden op de apart getekende Milky Way 111. De hamer viel voor de zoon van De Flor 111 Z bij 45.000 euro. De nu driejarige ruin komt uit de lijn van de internationale paarden Conga La Silla (1,50 m met Rolf Goran Bengtsson), Chacon LS La Silla (1,50m), Cellagon Corray (1,60 m met Pedro Junquiera Muylaert) en de voor Zangersheide goedgekeurde hengst Cassander C.

38.000 euro voor KWPN-merrie Kaigra

Voor de vierjarige KWPN-merrie Kaigra werd 38.000 euro betaald. Ze is een dochter van Cascarillo en komt uit de stam van de internationale springpaarden For Magic (v. For Feeling) en Silent Hill B (v. Sydney).

Zonen van Arko III en Cornet Obolensky

Twee springpaarden vonden een nieuwe eigenaar voor het bedrag van 32.000 euro. Dat waren de Arko III-zoon Anton SBK Z en Coridor JT Z, een zoon van Cornet Obolensky. Voor drie paarden viel de hamer bij 30.000 euro, te weten Quiona v/h Lemmenshof (v. Emerald), Limoncello (v. Toulon) en Cibelle Z (v. Cicero Z).

Klik hier voor de veilinglijst

Bron ClipMyHorse/Horses.nl