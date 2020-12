570.000 euro voor fokmerrie Gatoucha van ’t Roosakker in eerste gedeelte Hero Stud veiling

Het eerste gedeelte van de Hero Stud veiling was een doorslaand succes. De prijstopper van het eerste gedeelte was de fokmerrie Gatoucha van 't Roosakker (v.Diamant de Semilly) waar maar liefst 570.000 euro voor geboden werd. De in 2020 geboren Capriola van 't Roosakker Z (v.Comme il Faut x Echo van 't Spieveld) werd voor maar liefst 55.000 euro verkocht.

Dat de fokproducten en paarden van Luc Henry van Hero Stud enorm gewild zijn, bleek gisteravond toen het eerste gedeelte van de driedelige veiling afgesloten werd. Een Tsjechische bieder had maar liefst 570.000 euro over voor de 14-jarige fokmerrie Gatoucha van ’t Roosakker. De koper had na 53 biedingen dan ook eindelijk het winnende bod in handen.

1.50m-niveau

Michael Korompis en Kirsten Rombouts brachten Gatoucha uit tot op 1.50m niveau. De merrie komt uit dezelfde moederlijn als Electra van ’t Roosakker (v.Carthago) en Falco van ’t Roosakker (v.Berlin). De Diamant de Semilly-dochter heeft tot op heden 12 nakomelingen gebracht. Hiervan zijn er vijf op 1.45m-niveau of hoger actief. Tinkoucha Hero Z (v.Tinka’s Boy) is de bekendste en loopt in het 1.55m.

Hero Stud-naam naar nieuwe eigenaar

In het eerste deel van de veiling werden acht embryo’s, twee fokmerries, 12 jonge paarden en één rietje verkocht. Capriola van ’t Roosakker Z blijft voor 55.000 euro in België en de één jaar oudere volle broer Tip Top van ’t Roosakker vertrekt voor 40.000 euro naar Zwitserland. De naam van de Hero Stud zelf werd ook geveild en kwam voor 9.400 euro in handen van een nieuwe Belgische eigenaar.

Vandaag start het tweede gedeelte van de veiling en deze loopt op de 25e af. Het laatste deel van de catalogus wordt op 29 en 30 december geveild.

Bekijk hier de veilinguitslag.

Bron: Horses.nl