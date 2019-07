70.000 euro voor duurste paard op Schockemöhle’s online-springpaardenveiling

Veertien jonge springpaarden werden geveild op de eerste online springpaardenveiling van Paul Schockemöhle. De driejarige Cornet Obolensky x Chacco Blue-zoon Cornet's Ladriano was met 70.000 euro de duurste van de veiling. De jonge hengst werd naar België verkocht. Twaalf van de veertien paarden vonden een nieuwe stal buiten Duitsland. De gemiddelde prijs van de paarden kwam op 31.464 euro.

Een Belgische koper investeerde 70.000 euro in Cornet’s Ladriano PS. De driejarige hengst is een halfbroer van Sören Pedersen Grand Prix-paard Tailormade Sandros S Bella (v. Sandro Boy). Grootmoeder Gambelle bracht de 1,60m-paarden Ladriano Z (v. Lawito) van Daniel Bluman en Chabello (v. Chacco Blue) die in Brazilië loopt.

Uit lijn Balou du Rouet

Ook het op een na duurste paard werd naar België verkocht. De driejarige Kannan Blue PS (Kannan x Chacco Blue) werd voor 46.000 euro afgeslagen. Zijn grootmoeder Carthagina is een halfzus van de goedgekeurde hengsten Balou du Rouet (v. Baloubet du Rouet), de Bundeschampion Cornet’s Balou (v. Cornet Obolensky) en Balissimo (v. Baloubet du Rouet).

Margie Goldstein’s toppaard Royce

Chacoon’s Royce (Chacoon Blue x Vivant van de Heffinck) volgde met 42.000 en vertrekt naar Amerika. De moeder van de driejarige ruin is een halfzus van onder meer Margie Goldstein’s toppaard Royce (v.Cafe au Lait) die onlangs nog vierde in de Grand Prix van Knokke was.

Naast Chacoon’s Royce verhuisden nog drie paarden naar Amerika. De veertien paarden bracht in totaal 440.500 euro op met een gemiddelde van 31.464 euro.

Bron St.Georg