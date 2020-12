81.000 euro voor Balou du Rouet-zoon in PS Online veiling

Gisteravond liep alweer de zoveelste online veiling van Paul Schockemöhle af en dit maal was de Balou du Rouet x Light On-zoon Be My Light de prijstopper. 81.000 euro werd er neergeteld voor de driejarige hengst. 12 jonge paarden werden verkocht en brachten samen 496.000 euro op.

Be My Light was in trek en zowel een Britse als een Duitse bieder wilden de driejarige Balou du Rouet bemachtigen. Het gezegde als twee vechten om een been, loopt een derde er mee heen, is van toepassing op dit paard. Het laatste bod kwam namelijk vanuit Zweden en met 81.000 euro was dit het winnende bod.

Twee Chacoon Blue-nakomelingen

Chacoon’s Nevo PS (v.Chacoon Blue x Voltaire) was ook een van de duurdere van de veiling. Een Britse bieder trok aan het langste eind en kocht de driejarige schimmelhengst voor 65.000 euro. Voor de Chacoon Blue x Vigo d’Arsouilles-ruin Chelsius PS werd door een bieder uit Qatar 56.000 euro betaald.

Bron: Horses.nl