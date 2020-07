81.000 euro voor Viva Gold-dochter Elitär in Oldenburger veulenveiling

Een veulen met Weihegold in haar genen werd de prijstopper van de tweede online elite veulenveiling van het Oldenburger Verband. De Viva Gold-dochter Elitär wisselde voor 81.000 euro van hand.

De vader van Elitär is de Vivaldi-zoon Viva Gold, die op zijn beurt een kleinzoon is van het Oldenburgse boegbeeld Weihegold (v.Don Schufro). Een ‘vaste klant uit Denemarken’ had de langste adem bij het bieden, reageerde het Oldenburger Verband in een persbericht. De op één na hoogste prijs was 32.250 euro voor nog een merrieveulen in een voskleurige jas: Vision Vitalis van Vitalis x Sir Donnerhall x Rubinstein gefokt door Alfons Gr. Austing.

26.000 euro voor Cornet van ’t Roosakker

Het duurste springveulen verhuisde voor 26.000 euro naar Zwitserland. Cornet van’t Roosakker is een Cornet Obolensky uit een Echo van ’t Spieveld. Uit de moederlijn komt ook Ben Mahers Cella (v.Cento). Zes van de 22 veilingkandidaten zijn gekocht door buitenlandse klanten van het Oldenburg Verband. De online elite veulenveiling bracht een gemiddelde prijs van 18.500 euro op en maakte een omzet van 407.000 euro.

Bron: Perbericht/Horses.nl