85.000 euro voor Carlyne de Nyze Z (Chacco Blue) in Grand Prix Sales

De collectie springveulens van Grand Prix Sales brak alle records afgelopen woensdag. Niet alleen het veilinggemiddelde ging met 5.000 euro omhoog maar ook voor de veilingtopper Carlyne de Nyze Z (v. Chacco Blue) uit de Heartbreaker merrie Urmina werd het hoogste bedrag ooit voor een springveulen online in Nederland betaald namelijk 85.000 euro. Een waar biedduel ontstond tussen bieders uit Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, België en Nederland. Een kopers consortium uit Oostenrijk en Zuid Duitsland trokken aan het langste eind.

Voor de volle broer van Carlyne de Nyze Z die in dezelfde veiling telefonisch werd verkocht, is 50.000 euro neergeteld. Cruz de Nyze Z (Chacco Blue) vertrekt naar de stallen van een internationale springruiter die zich gevestigd heeft in België. Ook het merrieveulen Chanel van het Oosthof Z van Cornet Obolensky uit de volle zus van Emerald van ’t Ruytershof vertrekt voor 38.000 euro naar een internationale amazone, maar dan in Frankrijk. Kopers uit Hongarije, Nederland, Duitsland, UK en Frankrijk sloegen ook hun slag.

Dressuurveulens

Ravel KL, een zoon van Le Formidable, was met 18.000 euro de veilingtopper bij de dressuurveulens. Hij blijft evenals Rock Well VG (Total Hope x Charmeur) ,die voor 16.000 euro werd afgeslagen, in Nederland. Ruig (Bordeaux x Jazz) blijft zelfs in dezelfde provincie, kopers uit Noord-Holland sloegen hun slag voor 15.000 euro. De merrieveulens Sterre VHS (So Perfect x Hennessy) en Riolita (Jameson RS2 x Jazz) vertrekken naar de Verenigde Staten en Frankrijk. Ook bij de dressuurveulens internationale biedingen uit Zweden, Oostenrijk, Duitsland en UK.

Ravel KL (Le Formidable)

Internationale belangstelling

Sannah Angenent: ‘Opnieuw was er veel internationale belangstelling voor onze collecties. Het niveau van onze collecties gaat nog steeds omhoog en dat wordt gewaardeerd door onze klanten. We bewijzen hiermee denk ik dat het verschil tussen online en fysiek veilen steeds kleiner wordt en online veilen een heel groot internationaal bereik heeft!

