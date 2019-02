Andrade’s Olympiade-paard Hardrock Z brengt 282.000 dollar op

De veiling van de paarden van de olympische springruiter Emanuel Andrade liep gisteravond af. Acht van de veertien in beslag genomen springpaarden zijn verkocht. De Heartbreaker-zoon Hardrock Z was de duurste, hij werd voor 282.000 dollar afgeslagen. De KWPN'er Bonjovi (v. Verdi TN) is (nog) niet verkocht.