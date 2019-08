Bolesworth Elite Ramiro B Auction ter nagedachtenis aan topvererver Ramiro B

Ter nagedachtenis aan de vorig jaar overleden hengst Ramiro B (Calvani x Wendekreis) werd er tijdens het CSI in Bolesworth gisteren een veiling georganiseerd. Zeven kinderen van de topvererver, met name van eventingpaarden, kwamen onder de hamer. De driejarige Mario B was met 11.000 Britse Pond (12.817 euro) de duurste.

De Belgisch-gefokte Ramiro B overleed vorig jaar op 24-jarige leeftijd. Hij is vooral bekend als vader van de internationale vijf sterren-eventingpaarden Cooley Master Class, Ballynoe Castle en Cooley SRS. Oliver Townend won dit jaar de 5* in Kentucky met Cooley Master Class. Hij is ook de ruiter van Cooley SRS, vorig jaar tweede in Badminton. De inmiddels gepensioneerde Ballynoe Castle was onder de Amerikaan Bruce Davidson zeer succesvol.

In de veiling kwamen zeven kinderen van Ramiro B onder de hamer. De driejarige Mario B, uit de volbloedmerrie Molly van Bahri xx, was met 11.000 Pond de duurste. Het jaarling Ramiro’s Sky Boy werd voor 10.000 Pond (11.652 euro) afgeslagen. De ruin komt uit het 3* eventingpaard In the Sky (Aldatus x Sky Boy xx) die onder Hannah Bate liep.

Drie paarden werden voor 8500 Pond geveild en twee voor 8000 Pond waaronder het enige veulentje Ramiro Dollar met Nederlandse roots. Het merrieveulen gaat terug op de preferente prestatiemerrie Hanita (v. Bentley) die zelf op 1,30m-niveau actief was.

Bron Horses.nl