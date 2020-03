Britse koningin verdiende 8,8 miljoen euro aan paarden

De inmiddels 93-jarige koningin Elizabeth II is een fervent paardenliefhebster. Deze passie heeft haar zeker geen windeieren gelegd. De koningin verdiende 7,7 miljoen pond met haar hobby, omgerekend ongeveer 8,8 miljoen euro.

De Britse krant Daily Mail heeft deze cijfers onlangs gepubliceerd. Naast wedden op paarden, komt het geld van een aantal zeer succesvolle racepaarden die eigendom zijn van koningin Elizabeth II.

Eerste overwinning

De koningin vierde haar eerste overwinning als paardeneigenaar in 1953 toen Choir Boy de Royal Hunt Cup won. Een jaar eerder had de toen nog maar 26-jarige Elizabeth het fok- en racebestand van haar overleden vader geërfd. Tot op heden hebben de paarden van de koningin meer dan 500 races gewonnen.

Carlton House

Het meest succesvolle renpaard uit de koninklijke stal is de hengst Carlton House. Alleen al de nakomelingen van Street Cry xx galoppeerden rond de 875.000 euro bijeen. In Ascot, een van de oudste racecircuits in Engeland, is er zelfs een race vernoemd naar de koningin en haar vader: de koning George VI en de koningin Elizabeth Stakes.

Fokkerij

Naast racen houdt de Britse koningin zich bezig met het fokken van paarden. Haar stoeterij, de Royal Stud, bevindt zich op het landgoed Sandringham in Norfolk. John Warren is daar bijna 20 jaar adviseur. Over zijn werkgever zegt hij: “Ze zou een uitstekende trainer zijn geweest. Voor de koningin staat het welzijn van de paarden altijd voorop. Als het op de gezondheid van hun dieren aankomt, kan ik ze dag en nacht bellen.”

Bron: Horses.nl/St. Georg