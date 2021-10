Burgemeester: ‘Dierenactivisten hebben Zuidlaardermarkt beter gemaakt’

De Zuidlaardermarkt is goed verlopen. Dat vertelt burgemeester Marcel Thijsen van de gemeente Tynaarlo, waar Zuidlaren onder valt, aan RTV Noord. Dinsdag 19 oktober vond de 820ste editie van het evenement plaats. Er was alleen plek voor vooraf aangemelde handelaren.

Er stonden dit jaar 565 paarden en 24 ezels te koop op de paardenmarkt. “Minder dan andere jaren, maar een prachtig aantal voor deze editie”, aldus Thijsen bij RTV Drenthe. Dierenactivisten hebben de paardenmarkt beter gemaakt, vindt de burgemeester. “De kwaliteit is beter en daarmee het leven van de paarden.”

Doorstroming

“Het was een lastige beslissing om het door te laten gaan, er spelen veel belangen mee”, aldus de burgemeester die ingaat op de kermis en markt als doorstroom-evenement. Om de doorstroming te bevorderen is er een theatergroep ingehuurd: “Zij zetten mensen aan om door te lopen, dat werkt beter dan een politieman.” De burgemeester opende de markt om zes uur ’s ochtends, om toeloop te voorkomen via de geluidsinstallatie. Eén van de handelaren meldt dat de handel goed is. “Ik nam nog weleens een pony mee, maar dat mag niet meer. De prijzen zijn wel goed dit jaar. Er wordt veel verhandeld.”

Bron: RTV Noord / Horses.nl