BWP komt met nieuwe veiling voor vierjarige paarden én pony’s

Door de coronacrisis hebben heel wat vierjarige paarden en pony’s hun eerste wedstrijdstappen nog niet kunnen zetten. Ze hebben zich nog niet kunnen tonen aan het grote publiek, iets wat de handel van deze paarden niet vergemakkelijkt. BWP wil de fokkers ondersteunen en komt daarom met een online veiling voor spring- en dressuurpaarden en -pony’s uit die leeftijdscategorie.

De onlineveiling ‘BWP Young Horses Auction – Summer Edition’ start op 21 augustus en eindigt op 24 augustus om 20.00 uur. In juli zijn drie selectiedagen waarvoor de inschrijving is geopend. De veiling is open voor vierjarige BWP-gefokte spring- en dressuurpaarden en vierjarige BRp-gefokte pony’s. De paarden en pony’s moeten aangereden zijn.

Bron BWP