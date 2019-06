Cabrio van de Heffinck levert prijstopper veulenveiling Viernheim

'Call to Viernheim' is de toepasselijke naam van de prijstopper van de DSP veulenveiling Shooting Stars op het concours in Viernheim. Het merrieveulen van Cabrio van de Heffinck uit een merrie van Cascari werd voor 16.500 euro afgeslagen. 29 veulens werden op 22 juni verkocht met een gemiddelde prijs van net boven de 7.617 euro.

De prijstopper Call to Viernheim komt uit de directe merrielijn van het Grand Prix-paard DSP Cashmoaker van Denis Nielsen, onlangs nog zevende in de Grand Prix van München-Riem. In 2013 had moeder Call to Life ook al een veulen op de eerste Shooting Stars veiling in Viernheim. Het hengstveulen van Verdi TN kreeg de naam Viernheim en loopt nu in Zwitserland in de sport.

Merrieveulen van Emerald

14.000 euro bracht het merrieveulen Emmy (Emerald x Lordanos) op en was het op een na duurste veulen. Het vosveulen komt uit een Holsteinse merrielijn.

Maracaná levert duurste dressuurveulen

Marrakesch, een hengstveulen uit de eerste jaargang van de voor 700.000 euro aan Gestüt Bonhomme verkochte Maracaná (Millennium x Lord Loxley I), was met 12.000 euro het duurste dressuurveulen. Het veulen komt uit een moeder van San Amour I en werd door een Grand Prix-ruiter uit de regio aangeschaft.

Bron Equitaris