Carrico-veulen met 10.500 euro duurste van online versie Limburgse Veulenveiling

Na de succesvolle 20e editie van de Limburgse Veulenveiling van afgelopen woensdag, begon de online versie van de veulenveiling. Gisteravond liep die af en Candy Girl G Z (Carrico x Marome NW) werd met 10.500 euro de prijstopper. Cassandra (Cornet du Lys x I'm Special de Muze) bracht met 9500 euro het tweede geld op.

Dertig veulens kwamen onder de virtuele hamer van de Limburgse Veulenveiling. Na een biedduel tussen kopers uit Nederland, Amerika en Zwitserland, trok de Zwitserse koper aan het langste eind. Voor 10.500 euro vertrekt Candy Girl G Z naar dat land. Het fokproduct van Stoeterij Gaesbeek is van Carrico en komt uit het 1,40m-paard Miss Marome. Miss Marome is een halfzus van Henrik von Eckermanns Glamour Girl (v. Zirocco Blue VDL).

Stam van Zambesi TN

Het tweede geld was voor het merrieveulen Cassandra. De dochter van Cornet du Lys blijft voor 9.500 euro in Nederland. Het fokproduct van J.T.H. Marcellis komt uit een dochter van Calanda Z (v. Calvaro Z) die onder Mathijs van Asten op 1,45m-niveau sprong. Zij is ook de moeder van de KWPN-hengst Zambesi TN (v. Heartbreaker).

Bekijk hier de lijst met veulens en de prijzen.

Bron Horses.nl