Chacconia PS veilingtopper PS Online veiling

Het begon wat voorzichtig, maar daarna begon de biedwedstrijd echt. Tien vierjarigen werden deze keer via de vierde online veiling van PS verkocht. Paul Schockemöhle kon tevreden zijn met het resultaat van zijn Lewitzer Young Jumpers. Deze keer was de totale opbrengst bijna 360.000 euro.

Met 67.000 euro was de grijze merrie, Chacconia PS, de prijstopper. Zoals de naam al doet vermoeden is het een dochter van Chacoon Blue uit moeder Contarlanda van Conthargos. Uit dezelfde moeder komt ook Kanonja (v.Kannan) die eerder onder Eric van der Vleuten (1.45m) en Emma Augier de Moussac (1.60m) liep. Vooral bij deze merrie ging het steeds over en weer tussen de bieders uit Frankrijk en de Verenigde Staten. Toen de hamer viel, juichten de Fransen.

De 1.75m grote donkerbruine ruin Chackiro PS, eveneens een Chacoon Blue-nakomeling en dan uit de Stakkato-moeder Baloukira, die op 1.60m niveau liep met Andreas Kreuzer, was de op één na duurste. Chackiro PS wisselde voor 61.000 euro van hand en vertrekt naar Amerika.

Bron: Spring-reiter.de/PS Online Auction