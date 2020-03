Chacoon Blue-zoon met 71.000 euro duurste van PS-Online veiling

Op de dinsdagavond afgesloten PS Online-veiling kwamen elf jonge springpaarden van Gestüt Lewitz onder de hamer. Veilingtopper was Chacoon Blue-zoon Chaclago PS (Chacoon Blue x Carthago) die voor 71.000 euro in Nederlandse handen kwam. De vosruin is een halfbroer van het Grand Prix-springpaard Toulago die onder de Amerikaanse Adrienne Sternlicht loopt.

Schockemöhles hengst Chacoon Blue leverde begin februari ook al de prijstopper van de PS-Online veilig. Toen ging de driejarige hengst Cha-Kanno PS (Chacoon Blue x Kannan) voor 100.000 euro naar de gebroeders Schröder. Nu werd er opnieuw een Chacoon Blue-nakomeling de veilingtopper. Chaclago PS, de vierjarige halfbroer van Toulago, vertrok voor 71.000 euro naar Nederland.

Ook de op een na duurste was een zoon van Chacoon Blue, nu uit een moeder van Conthargos. Deze Chathargos PS komt ook naar Nederland en hij werd voor 66.000 afgeslagen. De vierjarige ruin komt uit de merriestam van onder andere de 1,60m-paarden Lacefull Z (v. Lauriston) en Carthelot (v. Carthago).

Corlino PS (v. Cornet Obolensky) uit Karen Polle’s 1,40m-paard Celine (v. Conthargos) was het derde springpaard die in Nederlandse handen kwam, hij werd verkocht voor 46.000 euro. Verder gingen paarden naar België, Groot Brittannië en Polen en bleven er vier in Duitsland.

Bron Spring-reiter.de/Horses.nl