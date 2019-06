Collectie voor Borculo CDI Veulenveiling op Outdoor Gelderland bekend

Veulenveiling Borculo heeft door de jaren heen vele opvallende dressuurveulens onder de hamer weten te brengen. Deze reputatie zal worden hoog gehouden op de eerste editie van de Borculo CDI Veulenveiling, zaterdagavond 6 juli tijdens het Dressuurgala op Outdoor Gelderland.

De selectiecommissie dressuur, bestaande uit Linda van Doorn en Peter Wetzelaer, heeft namelijk zes opvallend bewegende veulens bijeen weten te brengen, die hun potentie niet van vreemden hebben. Deze bijzondere collectie is er eentje die gezien mag -en misschien wel moet- worden.

Broer Ego Tripper Texel

Een kort voorstelrondje brengt ons eerst bij O’Neill Texel. Dit stoere, sterk bewegende veulen is een zoon van de aansprekende Daily Diamond. Moeder V’Alcatrasse Texel (v. Ferro) gaf ook al de op Inter II-niveau geklasseerde Ego Tripper Texel (v.Jazz). Nummer twee Opicasso kunnen we gerust een zeer opvallende verschijning noemen, en dat niet alleen vanwege de bijzondere aftekeningen van deze Ferguson-zoon uit de moeder (v. San Remo) van KWPN-hengst Fashion Hill. Het enige merrieveulen in de collectie is Odamora L. Deze rassige dochter van de combinatie Ghandi x Apache is afkomstig uit een geweldige prestatielijn.

IJzersterke moederlijn Don Schufro

Dan de extra bewegende Oirendo. De blikvanger uit de nafok van Grand Prix-talent Glock’s Toto Jr. heeft een sterk gefokte Tuschinski-dochter als moeder. Uit de eerste jaargang van Imposantos, zelf voormalig Borculo-veulen, komt de van veel uitstraling voorziene Ovation (mv. Quantensprung). Tot slot komen we uit bij Onyx D’or. Deze rechtstreekse zoon van de preferente Painted Black is werkelijk prachtig gefokt en stamt uit de ijzersterke moederlijn van Don Schufro. Uitgebreidere informatie en (bewegende) beelden van alle veulens zijn te vinden op www.veulenveilingborculo.nl.

Vaderdieren zelf aanwezig op Dressuurgala

Extra bijzonder is dat tijdens het Dressuurgala, dat de toepasselijke naam ‘Zo vader, zo zoon, zo moeder, zo dochter’ heeft gekregen, verschillende vaderdieren van de veulens zelf acte de présence zullen geven! De komst van Imposantos, Ferguson en Ghandi is al bevestigd en de clinic van Anky van Grunsven zal een hommage zijn aan Painted Black.

Naast de lancering van de nieuwe Borculo CDI Veulenveiling, passend bij dit jubileumjaar, is er nog een bijzondere primeur op zaterdag 6 juli. Voor het eerst bestaat er de mogelijkheid om live, via internet, mee te bieden op de veulens. Geïnteresseerden dienen zich hiervoor vooraf te registreren op www.veulenveilingborculo.nl, waar tevens meer informatie is te vinden.

Bron: Persbericht/Horses.nl