Conthargos-zoon met 20.000 euro duurste veulen online Fences Auction

Op de online Fences Auction die op maandagavond eindigde was het een Conthargos-zoon die de meeste belangstelling genoot. De Conthargos x Cornet Obolensky-nakomeling Lupin Numenor bracht in de veiling het meeste op en verandert voor 20.000 euro van eigenaar. De Quel Homme de Hus x Clinton-zoon Lucky Boy Menil Jean was voor de nieuwe eigenaren 15.500 euro waard.