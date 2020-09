Cornet du Lys-zoon met 85.000 euro prijsklapper van PS Online veiling

Gisteravond liep de online veiling van Paul Schockemöhle ten einde. Van de 10 paarden die geveild werden, was de Cornet du Lys-nazaat Cornetino PS (mv.Conthargos) de absolute prijstopper. Deze driejarige ruin blijft voor 85.000 euro in Duitse handen.

Het op één na duurste paard in de online veiling was Chalero PS (Chacoon Blue x Silvio I). De driejarige bruine ruin bracht 70.000 euro op en zal ook in Duitsland blijven. Bij twee paarden viel de virtuele hamer bij 51.000 euro. Quanthargos PS (Quantos x Conthargos) vertrekt voor dit bedrag naar Groot-Brittannië en Contitol PS (Continental Blue x Stakkatol) zal afreizen naar zijn nieuwe eigenaar in Denemarken.

De 10 paarden in deze 12e online veiling van Paul Schockemöhle leverden een totaal bedrag van 445.000 euro op.

Bekijk hier de complete veilinguitslag.

Bron: Horses.nl