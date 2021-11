Cornet Obolensky Youngster-Auktion: Cathleen duurste met 26.000 euro

Voor de tweede keer heeft het Westfaalse Stamboek een online veiling gehouden in samenwerking met de Zhashkiv Stud in de Oekraïne. Er werden 32 jonge paarden geveild, die allemaal de stempelhengst Cornet Obolensky in hun afstamming droegen. De Cornet Obolensky dochter Cathleen werd de veilingtopper, ze werd voor 26.000 euro afgeslagen en vindt een nieuwe stal in Duitsland.