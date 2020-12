Datcha Queen Hero Z prijstopper tweede gedeelte Hero Stud veiling

Ook in het tweede gedeelte van de Hero Stud veiling werd er veel geld betaald voor de fokproducten Luc Henry. Waar in deel 1 van de veiling 570.000 euro werd betaald voor Gatoucha van 't Roosakker (v. Diamant de Semilly), was in deel 2 haar kleindochter Datcha Queen Hero Z ( Dominator 2000 Z x Aganix du Seigneur) met 90.000 euro de duurste. Het jaarling verhuist naar Nederland.

Datcha Queen Hero Z heeft de populaire Dominator 2000 Z als vader en haar moeder is de op 1,45m-niveau springende Attoucha Hero Z. De Amerikaanse amazone Paris Sallon kocht Attoucha in oktober dit jaar en heeft met haar de eerste successen al weer geboekt. Een Nederlandse koper kreeg, na een spannend biedduel met een klant uit België, Datcha Queen Hero Z voor 90.000 euro in handen.

Mahers Tic Tac

Twee jonge paarden gingen voor 65.000 euro van de hand. Het veulentje Kassama Hero Z (Kassander van’t Roosakker x Darco) ging voor dat geld naar Nederland. Kassama komt uit Panama du Seigneur en is daarmee een zus van Chacana Hero Z die op Zangersheide’s Quality Auction voor 80.000 euro werd verkocht, en van Ben Mahers Olympiade paard Tic Tac du Seigneur.

Farringtons toppaard Kaprice

Ook voor de jaarling Top Lady van’t Roosakker (Comme Il Faut x Echo van ’t Spieveld) werd 65.000 euro betaald. Top Lady is een zus van het veulen Capriola van ’t Roosakker Z, die in het eerste gedeelte van de veiling 55.000 euro opbracht. Top Lady is een dochter van Kassandra van ’t Roosakker, de volle zus van Kent Farringtons toppaard Kaprice. Kassandra zelf zal op de laatste dag van onze veilingen te koop worden aangeboden.

Uit wereldkampioen Liscalgot

De vijftienjarige merrie Calgot Pleasure van For Pleasure uit Dermott Lennons voormalige kampioenspaard Liscalgot werd voor 50.000 euro afgeslagen. De merrie sprong zelf op het hoogste niveau.

Glock’s London

Het embryo van Heartbreaker en Quasibelle du Seigneur, halfzus van Glock’s London, was met 36.000 euro het duurste embryo.

Klik hier voor de lijst met resultaten. Deel 3 en 4 van de veiling sluiten op 29 en 30 december.

Bron Studhero.auction