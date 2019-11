Dekking Jameson RS2 ten behoeve van DVB Foundation

Een dekking van de KWPN-hengst Jameson RS2 (Blue Hors Zack x Negro) is het kopstuk van de veiling ten behoeve van de DVB Foundation. De veiling vindt plaats op 4 december tijdens het dressuurconcours It's All Dressage bij De Kroo in Nieuw en Sint Joosland.

De dekking van KWPN-multikampioen Jameson RS2 is het klapstuk van de veiling. De zoon van Blue Hors Zack werd kampioen van de KWPN Hengstenkeuring, winnaar van de Pavo Cup voor vierjarigen en winnaar van de Hengstencompetitie klasse L. Dit seizoen kwamen daar nog een achtste plek op het WK Jonge Paarden en een derde plek in de Pavo Cup bij.

Op de veiling ten behoeve van de DVB Foudation worden nog meer items geveild. Zo kan er geboden worden op een privéles van Coby van Baalen, een vip arrangement voor twee personen op de donderdagavond van Indoor Brabant, een proevenclinic voor twee personen door Grand Prix-jurylid Jeff Heijstek, een clinic paarden beoordelen op maat door lid van de KWPN hengstencommissie dressuur Marian Dorresteijn en een fotoshoot van Yvonne Termeer.

Bron DVB Foundation

