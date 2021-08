Derde Schockemöhle/Helgstrand Online Foal Auction

Na het grote succes van de eerste en tweede Schockemöhle/Helgstrand International Online Foal Auctions dit jaar, staat nu de derde editie voor de deur van 25 tot 31 augustus. En opnieuw zijn de teams rond de twee hengstenhouders Paul Schockemöhle en Andreas Helgstrand erin geslaagd een uiterst uitgelezen collectie samen te stellen met nakomelingen uit hun eigen hengstenbestand in Duitsland, Denemarken en Nederland.

Talentscouts hebben keuze te over:

De winnende hengst Dynamic Dream, die met zijn eerste jaargang alle hooggespannen verwachtingen overtrof, stuurt met Dream to Be (#8) opnieuw een bewegingstopper de veilingring in.

Dream to Be (v. Dynamic Dream)

Thrilling Hopes (#4) kan zijn vader, de Burg-Pokal winnaar en achtjarige Grand Prix winnaar Total Hope OLD, niet verloochenen met zijn edele uitstraling. Bijzonder interessant is hier het springbloed in de pedigree, dat zo waardevol is voor de hoogwaardige dressuurpaardenfokkerij.

Thrilling Hopes (v. Total Hop OLD)

Caloona Blue (#18) komt uit de eerste jaargang van de OS kampioenshengst en HLP-Reservesieger Conthalou. De mooie merrie met veel afdruk won terecht het nakomelingenonderzoek in Mühlen.

Caloona Blue (v. Conthalou)

Clear Round (#20) is ook gemaakt voor de internationale springwedstrijden van de toekomst. De hengst in spé van Clear Heart-Quintender is een halfbroer van veilingtopper Die Quintizia (v. Diaron OLD), die naar Groot-Brittannië werd verkocht.

Clear Round (v. Clear Heart)

De collectie omvat in totaal 22 topaanbiedingen, die u hier met informatieve video’s en foto’s kunt bekijken. Belangstellenden kunnen daar ook de veterinaire certificaten inzien. De ervaren medewerkers van de twee hengstenstations Schockemöhle en Helgstrand geven tijdens de gebruikelijke kantooruren graag persoonlijk advies.

Bieden is trouwens heel eenvoudig – en absoluut veilig. Na gratis registratie op de veilingpagina kunnen bieders ook meteen hun bod uitbrengen. De veiling eindigt op 31 augustus om 19.00 uur.

Bron Persbericht Schockemöhle/Helgstrand Online Foal Auction