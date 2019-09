Fries Kees van Raepshille troeft alle rijpaardveulens af met 28.000 euro

Op de Nieuwe Heuvel in Lunteren werden gisteravond 64 veulens geveild op de zeventiende editie van Veulenveiling Midden-Nederland. De rijpaaardveulens gingen vlot van de hand met als prijstopper de Desperado-zoon Orson JZ (mv. Jazz) die voor 20.000 euro werd afgeslagen. Het Friese hengstveulen Kees van Raepshille (Tjebbe x Maurus) ging daar nog dik overheen. Hij vond een nieuwe eigenaar voor 28.000 euro.

Lest best, bleek ook dit jaar op te gaan. Het Friese hengstveulen Kees van Raepshille ging al viraal op social media en kon daarom op biedingen uit de dressuurwereld rekenen: 28.000 euro bracht dit dravend spektakelstuk op, die we ongetwijfeld over enkele jaren zien imponeren in de dressuurring.



20.000 euro voor Desperado-zoon

Jan Zeewuster fokte de Desperado-zoon Orson JZ uit de Elite merrie Elsarina (v. Jazz) die haar oorsprong vindt in de Karla-stam. Elsarina is een halfzus van de moeder van de goedgekeurde hengst Blue Hors Kingston (v. Glock’s Toto jr.). De veilingtopper is in handen gekomen van een getalenteerde jonge amazone in Nederland.



Poker-Boy Paulowna Z duurste springveulen

Vervolgens werd met On the Flow (Glocks Toto Jr x Charmeur) aan het begin van de avond al de toon gezet. Dit hengstveulen uit het lijntje van de KWPN-hengst Special D werd gefokt door F.G.J Sturkenboom en mag voor 19.000 euro zijn stal verlaten. Direct daarna volgde Poker-Boy Paulowna Z (v. Poker de Mariposa) als duurste springveulen voor 9.500 euro. Dit fokproduct van Ans Keppel uit Anna Paulowna is gefokt uit de halfzus van Carrera VDL (v. Cardento) en daarmee ook nauw verwant aan het 1,60m springpaard Tinka’s Boy (v. Zuidpool).

Fontaine TN

De jonge belofte Fontaine TN maakte goede sier met drie kwaliteitsvolle veulens in de collectie. Zijn zoon Onassis GBL (uit Vicky Louwra ster v. Ferro, f:Gebr. Lohuis) bracht 16.000 euro in het laatje. En via de telefoon werd er vanuit de Verenigde Staten geïnvesteerd in Ofantaine (mv. Apache, f: E. Borgers te Putten). De nakomelingen van Glock’s Toto Jr blijven ook in trek. Zo tikte Odessa Karla (mv. Vivaldi, f: fam Loeters) precies de 15.000 euro aan. Dit merrieveulen uit een Prix St George merrie heeft alles in huis om mooie dressuurcarrière na te jagen. Ook voor Odiva Corieta Texel (mv. Jazz, f: W.T van der Linde) gingen de handen vlot omhoog, veilingmeester Johan Wilmink liet de hamer vallen bij 11.000 euro.

Sezuan en Fürst Romancier

One More Dream (Sezuan x De Niro) en Officer Fitch US (Fürst Romancier x Blue Hors Hotline) mochten als één van de laatste veulentjes de baan betreden. Maar voor een goede, blijven mensen wachten. De Fürst Romancier draafde met veel techniek in de benen naar 17.000 euro, opnieuw een succes voor Unlimited Stables die in Lunteren een thuiswedstrijd viert. Op de jonge Sezuan van Leander de Heer werd ook ruimschoots geboden, waaronder via 5 telefonische bieders. Uiteindelijk had één van die geïnteresseerden de langste adem, voor 18.000 euro maakt dit veulen de oversteek naar Amerika.

Buitenland koopt ruim in

Het op één na duurste springveulen, Octavus Eickenrode, mag ook de reis naar de Verenigde Staten gaan maken. Dit hengstveulen van Harley VDL (mv. Indorado, f: Johan en Aline van der Waaij uit Kootwijkerbroek) komt uit een moederlijn waarin sport sterk verankerd is en hij zal net als zijn broers zijn geluk mogen beproeven in het buitenland. De Cornet Obolensky-zoon Canzaro Z (mv. Balougran, f: Bert Vink te IJsselstein), Oquento HSH (Quite Capitol x Cento f: H. Smalbraak) en Oceana van ’t Kalmthout (Balou du Rouet Z x Goldfever, f: Marcel Oomen) gaan eveneens de grens over: zij worden verwacht in Ierland. Orlando (Blue Hors Kingston x Johnson, f: S.P. de Lange, Schagerburg) gaat naar Koeweit, terwijl een koper uit Taiwan investeerde in Okaronia (Expression x Glock’s Toto Jr, f: Van Norel).

Zo komt de gemiddelde prijs op 8.600 euro neer, een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar.

6.800 voor KiKa

Traditiegetrouw werd de veiling geopend met twee items voor het goede doel. Dit jaar werden voor KiKa een prachtig bronzen hert en het schilderij ‘Horse In Blue’ geveild. In totaal mag de veiling een cheque uitschrijven ter waarde van 6.800 euro.

Bron: persbericht Veulenveiling Midden Nederland