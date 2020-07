Diarado-dochter veilingtopper tweede online Prinsjesdag veiling

Via een live auction viel vanavond de hamer voor tien spring- en zeven dressuurveulens in de tweede online veiling van Veulenveiling Prinsjesdag dit jaar. Veilingtopper bleek de voor 20.000 euro verkochte Diarado-dochter Perla AASJ. Gemiddeld werden er bij de springveulens betere prijzen behaald dan bij de dressuurveulens, maar de kwaliteit zal het uiteindelijke succes van deze collectie brengen.

In de springrichting zijn negen van de tien veulens verkocht en gemiddeld realiseerden zij een prijs van € 9.900. “Het was heel positief te zien dat de biedingen van over de hele wereld werden gedaan. Niet alleen binnen Europa, maar ook vanuit Amerika en de Verenigde Emiraten. We zijn verheugd om te kunnen constateren dat het klantenbestand van Veulenveiling Prinsjesdag nog altijd groeiende is. Dat is te danken aan de hoge kwaliteit van de voor onze veiling geselecteerde veulens, en de lange rij van succesvolle referenties,” legt voorzitter Arjan van der Waaij uit.

Veel interesse

Het duurste merrieveulen Perla AASJ (Diarado x For Pleasure, fokker Al Asayl Showjumping) blijft in Nederland. Er was veel interesse voor deze getalenteerde achterkleindochter van de fenomenale merrie Fragance de Chalus. Andere springveulens zijn verkocht naar Groot-Brittannië, Hongarije en Scandinavië.

“We hadden dit keer in de springrichting wat meer hengst- dan merrieveulens en de laatste jaren zien we eigenlijk continu dat top gefokte merrieveulens het meeste geld opbrengen. Dat is ook in deze veiling weer gebleken. Bij de dressuurveulens hadden we dit keer aanzienlijk meer merrie- dan hengstveulens, vijf tegen twee, en dat verkoopt gemiddeld genomen juist weer wat minder goed.”

‘Wat teleurgesteld’

Van der Waaij vervolgt: “Over de opbrengst van de dressuurveulens zijn we best wat teleurgesteld, maar het is natuurlijk de markt die de dagwaarde bepaalt. Het zijn stuk voor stuk veulens die aan onze strenge criteria voldoen dus we kunnen ons niet anders voorstellen dat de kopers ontzettend blij gaan zijn met hun nieuwe aankopen. Daarbij konden we zien dat bij de dressuurveulens juist in de live-veiling de biedingen kwamen, terwijl bij de springveulens de meeste biedingen in het voortraject waren gedaan.”

‘Vol goede moed’

De dressuurveulens brachten gemiddeld €7.250 op en met een prijs van €8.500 werd de elegante Pyria SC (Fürstenball x Vivaldi, fokker C. van der Mierden) het best betaald. Onder meer kopers uit Frankrijk en België sloegen hun slag bij de dressuurveulens. “We kijken vol goede moed uit naar de derde online veiling, die op 18 augustus afgerond zal worden. Vervolgens komt Veulenveiling Prinsjesdag op 15 september online en hopelijk met een traditionele veiling in Ermelo.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Persbericht