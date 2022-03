Drachtige Hieperdepiep de Muze met 53.600 euro duurste lot Ekestrian online veiling

Gisteravond liep de Ekestrian Elite Auction van embryo's, jonge springpaarden en fokmerries af. Het meeste geld werd neergelegd voor de drachtige merrie Hieperdepiep de Muze (Shindler de Muze X Kashmir van't Schuttershof), ze bracht 53.600 euro op. 35.700 euro werd betaald voor een jaarling hengst van Chacco-Blue x Kannan.

Drie fokmerries, acht jonge springpaarden en verder zeven geïmplanteerde embryo’s, 24 ingevroren embryo’s en een rietje van Comme Il Faut kwamen onder de virtuele hamer. De vijftienjarige merrie Hieperdepiep de Muze was de duurste van de veiling. De hamer viel bij 53.600 euro. De merrie is drachtig van Bamako de Muze. Van deze hengst bracht ze al het 1,50m-paard Favorita de Muze. De merrie is een halfzus van Kevin Stauts Estoy Aqui de Muze HDC (v. Malito de Reve) en haar stam gaat terug op de beroemde Qerly Chin.

Stam Cella

Het op een na duurste lot was het jaarling van Chacco-Blue uit Goya, een dochter van de 1,50m-merrie Usha Van’t Roosakker. Usha bracht ook onder meer Cella (v. Cento) waarmee Ben Maher veel successen boekte op 5*-niveau.

Sterrehof’s Ushi

Van de geïmplanteerde embryo’s was die van Chacco-Blue uit de volle zus van Sterrehof’s Ushi (v. Vigo d’Arsouilles) waarmee Julia Houtzager-Kayser en Marc Houtzager tot op het hoogste niveau sprongen. Ook deze stam gaat terug op Qerly Chin. Voor het embryo werd 22.000 euro betaald.

Klik hier voor de veilinguitslagen.

Bron Horses.nl