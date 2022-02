Drie exclusieve embryo’s in KWPN Broodmare & Embryo Auction

In de KWPN Online Broodmare & Embryo Auction worden naast twintig drachtige fokmerries drie genetisch hoogwaardige embryo’s aangeboden, waarop van 11 tot en met 14 februari geboden kan worden. De embryo’s afstammend van Comme Il Faut, Chacco-Blue en So Perfect hebben genetisch gezien alles in huis om uit te groeien tot hoogwaardige talenten voor sport en fokkerij.

De drie embryo’s worden in de maanden maart, mei en juni geboren. Door in deze veiling toe te slaan, kan er daarom al vlot resultaat worden verwacht.

Internationale prestatiegenen

Voor de springpaardenliefhebbers biedt het Comme Il Faut-embryo uit de genetisch hoogwaardige Gamine de la Pomme (v.Darco) een mooie kans om te investeren in de toekomst. De oudste nakomeling van moeder Gamine de la Pomme presteert reeds op 1.45m-niveau en grootmoeder Duchesse de la Pomme klasseerde zich zelf in het internationale 1.50m. Zij leverde al drie internationale springpaarden waaronder de twee op 1.60m-niveau excellerende Gentiane de la Pomme en Dalila de la Pomme. Ook wordt er een Chacco-Blue embryo aangeboden uit de internationaal 1.35m-geklasseerde merrie Go Dence (v.Mylord Carthago), die een voortreffelijke sportstam vertegenwoordigt. Dit embryo is onder meer nauwverwant aan het Grand Prix-springpaard Dendence VDL (v.Cardento) van Ivaylo Bonev.

Stam Van Helvoirt

Voor de dressuurfans is het So Perfect-embryo uit de genetisch interessante Lichte Tour-merrie Dendy heel interessant. Dit embryo gaat in de tweede generatie terug op de bekende merrie Endy, die onder meer het internationale Grand Prix-paard Broere Karmijn (v.Damiro) van Kirsten Beckers, het Lichte Tour-paard Zendy (v.Jazz) en de NMK-kampioene Andy (v.Jazz) leverde. Daarmee komt dit embryo uit dezelfde stam als uitschieters als de Grand Prix-paarden Zuidenwind (v.OO Seven), Charmeur (v.Florencio) en Bono (v.OO Seven).

Meer informatie

De volledige collectie is nu te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 11 februari kan er online geboden worden op de fokmerries en embryo’s uit deze collectie. Op maandag 14 februari vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected], 0341-255511 of kunt u bellen met Wim Versteeg: 06-54201800.

Bron Persbericht KWPN