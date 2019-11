Driejarige merrie voor 52.000 euro via Belgian Youngster Trials naar Nederland

Qitana ter Elzen was het duurste paard dat via de Belgian Youngster Trials in samenwerking met ET-Auction werd geveild. Gisteravond sloot de online veiling en de driejarige dochter van Jilbert van't Ruytershof x Heartbreaker werd voor 52.000 euro afgeslagen. De merrie is door een Nederlandse klant aangekocht.

Veertien jonge sportpaarden werden via de online veiling verhandeld met de driejarige Qitana ter Elzen als duurste. De merrie is van de Numero Uno-zoon Jilbert van’t Ruytershof, nu succesvol onder Patrick Lemmen, uit een Heartbreaker-moeder. De moederlijn komt uit het fokgebied van Selle Français en gaat terug naar de moeder van de Franse en BWP goedgekeurde hengst Hedjaz, bekend als de vader van de moeder van McLain Ward’s Sapphire.

Chacoon Blue is de vader van Stuart vd Bisschop (mv. Elvis ter Putte) die voor 32.000 naar Marokko werd verkocht. De jaarlinghengst uit de stam van Usha van ’t Roosakker kwam vorig jaar op de Prinsjesdag veiling onder de hamer.

Het paard dat voor het derde geld werd afgeslagen komt ook uit de stam van Usha. Regazza STB (Vigo d’Arsouilles x Echo van ’t Spieveld) werd voor 18.000 euro naar Duitsland verkocht.

Klik hier voor de lijst met prijzen.

Bron Horseman.be

Vond u dit een interessant artikel?

Dit artikel is geschreven door een van onze hardwerkende freelancers. Alle medewerkers van Horses.nl staan voor u klaar, dag en nacht om het laatste nieuws snel, vanzelfsprekend en nu nog gratis bij u te brengen. Want goede en onafhankelijke berichtgeving over alles wat er in de paardensport gebeurt snel uw op digitale scherm brengen, dat is onze passie! Maar dit kunnen we niet zonder uw steun en waardering.

Vindt u ook dat Horses.nl vrij toegankelijk moet blijven voor iedereen? Geen inlogscherm en extra clicks om uw favoriete nieuws te lezen? Transparant, open, deelbaar. Help ons om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Doneer en houd ons journalistieke platform vrij toegankelijk voor alle paardenliefhebbers!