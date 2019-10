DSP veulenveiling Liederbach: Twee veulens voor 12.000 euro

Op Hofgut Liederbach werd zondag de laatste DSP veulenveiling gehouden. Twee dressuurveulens vonden een nieuwe eigenaar voor de hoogste prijs van 12.000 euro. Het waren kinderen van Escolar en Floriscount.

Het hengstveulen Easy Rider (Escolar x Damon Hill) uit de fokkerij van Bernd Eisenmenger en het merrieveulen Ars Aurelia (Floriscount x Ars Vivendi), door Elisabeth Funk gefokt, waren de twee prijstoppers van de veiling met 12.000 euro.

De moeder van Easy Rider, Donna Bella, komt uit Donna Primera I, zusje van de Grand Prix-paarden Donnersberg en Donatello. Ars Aurelia komt uit een sportrijke merriestam, onder andere Jacqueline Brooks’ Grand Prix-paard Westwood 5 (v. Wolkenstein II) komt uit de zelfde stam.

Halston (Hickstead White x Quidam de Revel) was met 10.000 euro het duurste springveulen. Moeder Quinta is een halfzus van de internationale springpaarden Filou en Rockstar, beiden van For Pleasure.

Zeventien veulens kwamen onder de hamer, de gemiddelde prijs kwam uit op bijna 7700 euro.

Klik hier voor de prijzen.

Bron Hengste.equitaris