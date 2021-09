DSP Veulenveiling Ludwigsburg: Topprijs voor Escolar-veulen

Op het internationale dressuurconcours in Ludwigsburg werden gisteren 18 dressuurveulens geveild. Escolars zoon Euklas uit een Ampere-moeder werd met 29.000 euro de prijstopper. Nog twee veulens werden afgeslagen voor meer dan 20.000 euro. De gemiddelde prijs kwam op ruim 12.000 euro.

Ook Fürstentusch (For Romance x Lorentin) ging over de 20.000 euro grens. Het hengstveulen vond een nieuwe eigenaar voor 22.000 euro. Het derde geld (21.000 euro) was voor Vanantum (Va Bene x Quantensprung).

Twee veulens vertrekken naar het het buitenland, één naar Groot-Brittannië en één naar Oostenrijk. De anderen blijven in Duitsland. Vier veulens werden tussen de 10 en de 20 duizend euro verkocht. In totaal brachten de 18 veulens 219.250 euro op

Bekijk hier de lijst met veulens. Klik hier voor de prijzen.

Bron St. Georg