Duitse bondsdag: garantietermijn verkoop paarden blijft half jaar

De Europese Unie heeft in 2019 een nieuwe richtlijn aangenomen als het gaat om consumentenrecht. Deze richtlijn beschermt de koper nog langer met een garantietermijn (een jaar in plaats van een half jaar). EU-landen hebben de mogelijkheid om levend dieren uit te sluiten van consumentenrecht en daarvoor maakte de FN, de Duitse paardensportkoepel, zich hard. Uitsluiting is niet gelukt, maar de Duitse bondsdag heeft er wel voor gezorgd dat de garantietermijn een half jaar blijft bij levende have.

Even terug naar de nieuwe EU-richtlijn: koopt een particulier een paard bij een ondernemer, zoals een commerciële paardenhandelaar of fokker, en vertoont het paard binnen zes maanden een gebrek, dan bevat consumentenrecht het vermoeden dat het gebrek al aanwezig is op het moment dat het dier aan de koper werd overgedragen. De koper hoeft geen bewijs te leveren, maar de verkoper kan proberen het tegendeel te bewijzen (omkering van de bewijslast). Indien een gebrek pas zes maanden tot twee jaar na de overdracht optreedt, moet de koper aantonen dat het gebrek reeds bestond op het moment van de overdracht. Volgens de nieuwe EU-richtlijn consumentenrecht zou de koper dit bewijs pas na een jaar of zelfs twee jaar moeten overleggen, hetgeen natuurlijk nadelig is voor de verkoper.

Tegengehouden

“De beslissing van de bondsdag is een succes voor alle commerciële paardenverkopers, vooral voor onze fokkers. Het is een duidelijke stem voor dierenwelzijn en voor het fokken van paarden in Duitsland”, zei FN-voorzitter Breido Graf zu Rantzau en voegde eraan toe: “Onze jarenlange strijd en ons voortdurende werk op politiek niveau hebben nu hun vruchten afgeworpen.”

Uitsluiting levende dieren niet gelukt

“Met een nieuwe richtlijn geeft de Europese Unie de lidstaten vrijheid om te besluiten de verkoop van levende dieren uit het consumentenrecht te schrappen, iets waar de FN al jaren voor pleit. Van deze mogelijkheid heeft de Bondsdag geen gebruik gemaakt. De Duitse tweede heeft echter ook geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de bewijslastomkering te verlengen tot een jaar of zelfs twee. In het oorspronkelijke wetsontwerp werd de bewijslast ook voor dieren verlengd tot één jaar. Dit zou een wijziging van de wet op de verkoop van consumptiegoederen zijn geweest ten nadele van de dieren en in het nadeel van de verkopers. Inmiddels is het gelukkig wel gelukt om tot een speciale regeling voor dieren te komen. Voor de aankoop van paarden geldt dus ook de volgende regeling: als een particulier een paard koopt van een commerciële paardenhandelaar of fokker en het paard vertoont binnen zes maanden een gebrek, dan wordt aangenomen dat het gebrek reeds is opgetreden op het moment van overdracht van het dier aan de koper. De koper hoeft geen bewijs te leveren, maar de verkoper kan proberen het tegendeel te bewijzen”, schrijft de FN.

Nederland

In Nederland is nog geen duidelijkheid over de omzetting van de nieuwe richtlijn en eventuele uitzondering voor levende dieren. Verschillende partijen, waaronder de FNRS, de Sectorraad Paarden en het European Horse Network, maken zich hard om levende dieren uit te sluiten van de nieuwe richtlijn.

Bron: Horses.nl/FN