€330.000 voor Ivoli-E op Excellent Dressage Sales 2022

Op de 16e Excellent Dressage Sales toonde goede continuïteit kwamen bekende en nieuwe kopers uit verschillende landen gretig shoppen. Het meeste geld werd betaald voor de negenjarige LT-merrie Ivoli-E (Glock's Dream Boy N.O.P x Jazz) die als vierjarige al Pavo Cup-kampioen werd. Dit door W. Erven gefokte paard gaat naar een dressuuramazone uit de regio Nijmegen.

De driejarige Ovidius S (Negro x Lord Loxley) kwam uit op €65.000 en gaat naar België. Het jonge talent Newsation STMT (Sensation x Negro) werd geveild voor €50.000. De driejarige hengst Otazu (Totilas x Cadans M) werd verkocht voor €40.000. De elfjarige PSG-ruin Lumen Ghandi (Charmeur x Ferro) is afgeslagen op €50.000 en vertrekt naar de Verenigde Staten. Enkele paarden werden ondanks diverse biedingen door de verkoper niet gegund.

Uiteenlopende doelgroep

“Het was weer een mooie veiling. De collectie was geschikt voor een zeer uiteenlopende doelgroep. Voor veel paarden waren er steeds diverse bieders die hun slag probeerde te slaan” aldus Nico Witte. Tim Coomans vertelt “We hebben veel mensen in de afgelopen weken gezien en gesproken bij het bekijken en proberen van de paarden. Daarnaast is er ook weer een groep kopers zonder enige vraag, die er dan uiteindelijk met een paard vandoor gaat. Het vertrouwen is groot!”

Bron: Persbericht / Horses.nl