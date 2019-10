Eerste deel online eventing veiling: 14.000 voor veulen H-Ekwador

De online veiling van ET Auction voor embryo’s en veulens gefokt in de eventing-richting is met een gemiddelde van bijna 6.500 euro een groot succes geworden. De topper werd Happy Al Z, een veulen van H-Ekwador uit een Contender-moeder dat voor 14.000 naar de Verenigde Staten werd verkocht.



De kwaliteit waar de organisatie vooraf op hamerde, werd herkend door het internationale koperspubliek. Veilingtopper Happy Al Z vond een nieuwe eigenaar in de Verenigde Staten. Het hengstveulen komt uit een Holsteinse merriestam waar ook de goedgekeurde hengsten Lavendel en Livingstone, beiden van Landgraf I, uit komen.

Ook veulen van Ibolensky naar Amerika

Olympia Utopia van het Buiten-Land, een veulen van Ibolensky uit een merrie van de Heraldik xx-zoon Herald bracht 11.000 euro op en vertrekt ook naar de Verenigde Staten. Only Coconut (I’m Special de Muze x Coconut Grove xx) blijft voor 6.000 euro in Nederland, keuringskampioene Olivianne (Gemini xx x Zapatero VDL) voor 7.000 euro en Olympic Lady Dutch ES (Nearly Perfect de la Brasserie x Roven xx) voor 6.500 euro.

8.000 euro voor embryo

Het duurste embryo kreeg voor 8.000 euro een Russische koper. Het toekomstige veulen is van de Gemini xx-zoon Pegasus van ’t Ruytershof uit de merrie Vigo’s Flip de Muze. Zij is een dochter van wereldkampioen Vigo d’Arsouilles uit de beroemde Olympische merrie Butterfly Flip van Maline Bayard-Johnsson.

Op dinsdagavond 20.00 uur loopt de online veiling af voor de gereden paarden. Op dit moment is het hoogste bod met 12.500 voor Connor van de Berghoeve Z, een zoon van Connor uit een moeder van Contender.

Klik hier voor de veilingpaarden.

Bron persbericht