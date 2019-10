Elite Auktion Vechta laatste voor veilingmeester Fabian Kühl

Het gerucht ging al een tijdje maar nu heeft het Oldenburger Verband een officiële aangekondigd dat veilingmeester Fabian Kühl Vechta gaat verlaten. Bij de Elite Auktion op 5 oktober heeft Kühl voor het laatst de veilinghamer in de hand. In het persbericht van het Verband staat dat Kühl na de jaarwisseling uit Vechta vertrekt.

Fabian Kühl was ruim twee jaar veilingmeester in Vechta, hij volgde in 2017 Uwe Heckmann op. Kühl was ook verkoopleider bij de springpaarden voor het Oldenburger Verband. De Duitser gaat in het nieuwe jaar op Stall Frommberger in Schleswig-Holstein gaan werken.

Wie de opvolger wordt van Kühl is nog niet bekend.

Bron Hengste.equitaris